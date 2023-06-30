Після обміління Дніпра на березі Хортиці знайшли тисячолітній дубовий човен

У Запоріжжі обстежували берег біля Хортиці після обміління тамтешньої зони через підрив Каховської ГЕС. Там знайшли стародавній дубовий човен, можливо, йому понад тисячу років.

Про це розповіла виконувач обовʼязків гендиректора Національного заповідника «Хортиця» Світлана Охріменко, передає Укрінформ.

Човен зроблений із цільного дубового стовбура завдовжки шість метрів 80 сантиметрів, а висота його бортів — близько пів метра. На човні висічені символи, значення яких ще треба розгадати. Таких човнів на території України виявили близько 30.

У минулому біля берегів острова Хортиця вже знаходили схожі човни, які повʼязували з давньоруським поселенням, що було на острові з X по XIV cт. Човни люди використовували для риболовлі та інших промислів, перевезень, переправ тощо.