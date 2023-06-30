ГУР: Окупанти залишають територію Запорізької АЕС. Персоналу дали вказівку звинувачувати в усьому Україну

Окупаційний контингент поступово покидає територію Запорізької атомної електростанції. Персоналу, який там залишається, дали вказівку в «будь-яких аварійних ситуаціях» звинувачувати Україну.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Зі станції вже поїхали троє співробітників «Росатому», які керували росіянами. Український персонал, що підписав контракти з російською атомною компанією, отримав рекомендацію евакуюватися із ЗАЕС до 5 липня, бажано до окупованого Криму.

На півострів виїхала начальниця юридичного відділу Манцурова, головний інспектор Штатський та заступник станції із забезпечення Губарев.

Водночас у місті-супутнику Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.