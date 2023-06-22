МАГАТЕ спростувало заяву очільника ГУР про мінування ставка-охолоджувача Запорізької АЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відреагували на заяву української влади про мінування охолоджувачів реакторів Запорізької АЕС. Там зауважили, що гендиректор Рафаель Гроссі під час візиту на ЗАЕС мін у ставку-охолоджувачі не виявив.
Міни є за межами станції, а також у певних місцях всередині. Росіяни пояснили це «оборонною метою».
«Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою», – сказав генеральний директор Гроссі.
- Візит Гроссі на станцію відбувся 15 червня, а керівник ГУР Кирило Буданов говорив про замінування охолоджувачів ЗАЕС 20 червня. Вчора Володимир Зеленський, спираючись на доповідь спецслужб, попереджав про ризики теракту на станції.