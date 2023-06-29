BBC: «ПВК Вагнера» продовжує набирати бойовиків на війну в Україні — попри заколот

«Приватна військова компанія Вагнера» досі вербує бойовиків по всій росії — через кілька днів після того, як влаштувала заколот.
Про це повідомляє BBC.
Редакція зателефонувала на понад десять номерів центрів вербування. Усі, хто відповів, підтвердили, що «все як завжди».
Від Калінінграда на заході до Краснодару на півдні ніхто не вірив, що компанію розпускають. У Мурманську жінка зі спортивного клубу «Вікінг» підтвердила, що все ще набирає бійців для війни в Україні: «Так, саме для цього ми набираємо працівників. Якщо хтось хоче піти, їм просто потрібно зателефонувати мені, і ми призначимо день».
Кілька людей, які відповіли на дзвінок, підкреслили, що нові члени підписують контракти саме з «ПВК Вагнера», а не з Міноборони росії.
«Це абсолютно не має стосунку до Міністерства оборони. Ніщо не зупинилося, ми все ще набираємо людей», — сказав представник спортивного клубу «Спарта» у Волгограді.
«Ми працюємо. Якби щось змінилося, нам би сказали. Але нічого немає», — сказала вербувальниця з Краснодару.
Зарплата «вагнерівця», як і раніше, становить 240 тисяч рублів (понад 100 тисяч гривень, або $2 700) на місяць, контракти підписують на шість місяців.
Досі немає жодних ознак того, що «вагнерівці» перебралися до Білорусі. «Поки що все, як раніше. Нічого не змінилося. Усі, як завжди, їдуть у Молькіно. До навчального центру. Там отримують всю інформацію», — сказала жінка із Саратова, яка набирає бойовиків на війну в Україні.
- Після невдалого заколоту 23—24 червня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, найімовірніше, потрапив до Білорусі, про що домовлялись Лукашенко і путін. Бійцям «ПВК Вагнера» офіційно запропонували три варіанти: їхати до Білорусі, де їм вже, можливо, готують табір, йти додому або підписувати контракт із Міноборони.
- The Wall Street Journal писала, що російська влада вирішила контролювати діяльність «ПВК Вагнера» і за кордоном. Кремль оголосив владі Сирії, ЦАР і Малі, що взяв найманців під свій контроль.
- 29 червня очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що «ПВК Вагнера» більше не воюватиме в Україні.