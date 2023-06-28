До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він також обговорить із Зеленським саміт НАТО, які і лідер Литви

До Києва з неоголошеним візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомила його канцелярія.

Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, з питань підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі, загрози теракту на Запорізькій АЕС та поточної ситуації на фронті.

«Президент Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Розмови з президентом Володимиром Зеленським повʼязані зі святкуванням Дня Конституції України, а також із консультаціями щодо поточної ситуації на фронті, у тому числі щодо загрози російського теракту на Запорізькій АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО», — йдеться у повідомленні.