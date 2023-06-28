Євросоюз ратифікував Стамбульську конвенцію

Європейський Союз ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та боротьбу з ним, або ж Стамбульську конвенцію.

Про це повідомила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Вона назвала сьогоднішній день «дуже хорошим для Європи».

Утім, держави ЄС все одно повинні самостійно ратифікувати Конвенцію. Цього ще не зробили Болгарія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина і Чехія.

Євросоюз підписав Стамбульську конвенцію у 2017 році, але тоді деякі країни-члени заявили, що ратифікувати документ на рівні блоку можна лише за одностайної згоди. Суд ЄС заперечив цю заяву, уточнюючи, що блок може приєднатися до конвенції в питаннях надання притулку, судової співпраці у кримінальних справах та зобовʼязань інституцій та органів держуправління.