Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

Україна офіційно здала документи про ратифікацію Стамбульської конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству) і стала 36-ю державою, яка це зробила.

Про це в понеділок, 18 липня, повідомила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, але досі не могла її ратифікувати через протести церков і консервативних політиків проти вжитого в ній терміну «гендер».