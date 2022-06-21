Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству). Його напередодні ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомляється на сторінці Зеленського у Facebook.

«Підписаний! Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобовʼязання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоровʼя людини — найвища цінність», — заявив президент.