Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству). Його напередодні ухвалила Верховна Рада.
Про це повідомляється на сторінці Зеленського у Facebook.
«Підписаний! Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобовʼязання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоровʼя людини — найвища цінність», — заявив президент.
- 27 січня цього року петиція із закликом до президента Володимира Зеленського внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.
- У Конвенції йдеться про два види насильства: проти жінок і домашнє. Перше включає будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання, зокрема на роботі. Домашнє насильство — це все, що відбувається між партнерами або членами однієї родини без згоди когось із них (наприклад, примус до сексу, шлюбу, аборту, обрізання, стерилізації). Кривдники нестимуть кримінальну відповідальність за будь-який вид насильства. Покарання буде жорстокішим, якщо потерпілі є родичами чи партнерами або якщо свідком насильства стала дитина.
- Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, зокрема Україна, не ратифікували цю угоду. Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала через протести церков і консервативних політиків проти вжитого в ній терміну «гендер».