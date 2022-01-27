Петиція про ратифікацію Стамбульської конвенції набрала 25 тисяч підписів — її має розглянути Зеленський

Петиція із закликом до президента Володимира Зеленського внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

Про це повідомляється на сайті президента.

Петицію ініціювала громадська ініціатива «Марш жінок». Вона нагадала, що вже подавала подібну петицію у 2020 році, документ набрав 25 тисяч підписів. Тоді Зеленський пообіцяв доручити Міністерству закордонних справ і Міністерству соціальної політики оперативно опрацювати це питання, а також пообіцяв внести відповідний законопроєкт. Однак обіцянки не були виконані.