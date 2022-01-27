Петиция о ратификации Стамбульской конвенции набрала 25 тысяч подписей — ее должен рассмотреть Зеленский

Петиция с призывом к президенту Владимиру Зеленскому внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о противодействии насилию над женщинами и домашнему насилию набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом сообщается на сайте президента.

Петицию инициировала общественная инициатива «Марш женщин». Она напомнила, что уже подавала подобную петицию в 2020 году, документ набрал 25 тысяч подписей. Тогда Зеленский пообещал поручить Министерству иностранных дел и Министерству социальной политики оперативно проработать этот вопрос, а также пообещал внести соответствующий законопроект. Несмотря на это, обещания не были выполнены.