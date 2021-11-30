Ратификация Стамбульской конвенции в Украине: в Офисе президента заявили, что готовят законопроект

В Офисе президента Украины завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о ратификации Стамбульской конвенции.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к этой Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект», — заявили у Зеленского.
Отметим, 30 ноября под Офисом президента прошла общественная акция «Откроем правду о насилии», участники и участницы которой потребовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию.
Напомним, в июне 2020 года Зеленский поддержал электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию, а в сентябре того же года подписал указ о предотвращении и противодействии домашнему насилию, в частности по признаку пола.
Что такое Стамбульская конвенция?
Конвенцию о защите женщин приняли в 2011 году в Стамбуле (поэтому ее называют Стамбульской). Документ стал первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. А Турция была первой страной, ратифицировавшей этот документ. Вслед за ней это сделали еще 33 страны. Конвенция вступила в силу с 1 августа 2014 года.
В общей сложности документ подписали более 40 государств и Евросоюз. Украина тоже присоединилась к Конвенции, но Верховная Рада до сих пор не ратифицировала ее.
Стамбульская конвенция в частности квалифицирует как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительный аборт, а также сексуальные домогательства. Государства, ратифицировавшие соглашение, обязуются принимать меры по предотвращению насилия над женщинами.
- В июле 2020 года о выходе из Стамбульской конвенции объявила Польша.
- Через год, в июле 2021-го, из конвенции вышла Турция. В Партии справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, заявили, что документ поощряет развод и подрывает традиционную семью, которая «противоречит консервативным ценностям» Турции. После этого тысячи человек вышли на протесты по всей стране.