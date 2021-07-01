Турция официально вышла из Стамбульской конвенции. В стране начались протесты

Турция официально вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция).

Об этом пишет CNN.

Решение вызвало критику и тысячи людей вышли на протесты по всей Турции, где на этой неделе суд отклонил жалобу на выход из конвенции. «Мы продолжим нашу борьбу. Турция стреляет себе в ногу этим решением», — заявила Джанан Гуллу, глава Федерации женских ассоциаций Турции. По ее словам, женщины и другие уязвимые группы населения стали реже получать помощь в критических ситуациях с тех пор, как власти страны ранее объявили о выходе из конвенции.

В марте Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что первоначальная цель конвенции по защите прав женщин «была захвачена группой лиц, пытающихся нормализовать гомосексуализм. Это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции».

Что предусматривает Стамбульская конвенция?

Конвенция о защите женщин была принята в 2011 году в Стамбуле (поэтому ее также называют Стамбульской). Документ стал первым европейским соглашением о борьбе с домашним насилием. А Турция была первой страной, которая ратифицировала этот документ. Вслед за ней это сделали еще 33 страны. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года.

В целом документ подписали более 40 государств и Евросоюз. Украина тоже присоединилась к Конвенции, но Верховная Рада до сих пор ее так и не ратифицировала.

Стамбульская конвенция, в частности, квалифицирует как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительный аборт, а также сексуальные домогательства. Государства, которые ратифицировали соглашение, обязуются принимать меры для предотвращения насилия над женщинами.