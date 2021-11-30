Ратифікація Стамбульської конвенції в Україні: в Офісі президента заявили, що готують законопроєкт

В Офісі президента України завершується підготовка до подання на розгляд Верховної Ради проєкту закону щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

«Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту вказаний законопроєкт», — заявили у Зеленського.

Зазначимо, 30 листопада під Офісом президента відбулася громадська акція «Відчинимо правду про насильство», учасники та учасниці якої вимагали ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Нагадаємо, у червні 2020 року Зеленський підтримав електронну петицію із закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію, а у вересні того ж року — підписав указ про запобігання та протидію домашньому насильству, зокрема за ознакою статі.