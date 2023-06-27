Twitter збільшив до 25 тисяч ліміт символів для передплатників Blue

Соцмережа Twitter дозволила користувачам підписки Blue публікувати дописи на 25 тисяч символів, пише TechCrunch.

У лютому 2023 року Twitter збільшив ліміт до 4 тисяч символів, а у квітні — до 10 тисяч.

За керівництва Джека Дорсі компанія збільшила ліміт лише одного разу — зі 140 до 280 символів, що спричинило негативну реакцію користувачів.

Медіакомпанія також надала можливість передплатникам Blue завантажувати довші відео.