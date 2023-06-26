Апеляційний суд розблокував цифровізацію реєстру документів моряків. До цього Адміністрації судноплавства заборонялося дипломувати моряків і разом з цим надавати їм електронні послуги.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер Мінцифри зможе запустити нову послугу на порталі «Дія» — подання кваліфікаційних документів для моряків, а Адміністрації судноплавства — відновити роботу з дипломування моряків.

Незабаром в «Дії» почнеться бета-тест послуги. Це робитимуть моряки, які запишуться на тестування.