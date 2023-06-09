Суд заблокував цифровізацію реєстру документів моряків. Мінцифри оскаржило рішення

Суддя Київського окружного адміністративного суду Андрій Балаклицький ухвалив рішення заборонити Адміністрації судноплавства дипломувати моряків і разом з цим надавати їм електронні послуги.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Найближчим часом мало розпочатися тестування функціоналу для моряків на порталі «Дія» за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».
Однак ухвала Київського окружного адміністративного суду заблокувала процес. Мінцифри вже оскаржило її в Апеляційному суді.
«Бачимо приклад, як на другому році повномасштабного вторгнення все ще можливо повністю паралізувати антикорупційну реформу. Так не має бути!» — пише Федоров.
- У серпні 2021 року СБУ передала до Мінцифри реєстр документів моряків, який раніше захопили рейдери — ті використовували цей ресурс для корупційних схем зі щорічним обігом у $150 мільйонів. Відтоді почалася робота з відновлення відповідних сервісів, «Електронний кабінет моряка» мав запрацювати в повному обсязі.
- СБУ викрила і заблокувала масштабну схему з переатестацією моряків. Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування та підтвердити свою кваліфікацію через особистий кабінет, йому створювали перешкоди — затримували сертифікати кваліфікації або спотворювали результати тестування. Щоб отримати необхідні документи, моряк звертався до посередників. Вони завантажували документи в реєстр і створювали позитивний результат тестів з підтвердження кваліфікації. Моряку не потрібно було проходити навчальні курси чи медичне обстеження. Ці послуги коштували від трьох до восьми тисяч доларів (залежно від посади моряка).
- 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким скасував цю періодичну переатестацію моряків.
- У березні журналісти повідомили, що моряки змушені віддавати великі суми чиновникам з екзаменаційних комісій, тестових центрів і навіть Мінінфраструктури. Одним з бенефіціарів цієї схеми медіа називають нардепа від «Слуги народу» Миколу Тищенка.