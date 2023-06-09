Суд заблокував цифровізацію реєстру документів моряків. Мінцифри оскаржило рішення

Суддя Київського окружного адміністративного суду Андрій Балаклицький ухвалив рішення заборонити Адміністрації судноплавства дипломувати моряків і разом з цим надавати їм електронні послуги.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найближчим часом мало розпочатися тестування функціоналу для моряків на порталі «Дія» за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

Однак ухвала Київського окружного адміністративного суду заблокувала процес. Мінцифри вже оскаржило її в Апеляційному суді.

«Бачимо приклад, як на другому році повномасштабного вторгнення все ще можливо повністю паралізувати антикорупційну реформу. Так не має бути!» — пише Федоров.