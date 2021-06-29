Рада скасувала обовʼязкову періодичну переатестацію моряків. Процедуру критикували за корупцію

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує обовʼязкову періодичну переатестацію моряків.

За таке рішення проголосували 333 нардепи.

Автори документа наполягали, що вимога повторного підтвердження кваліфікації моряків створює значні необґрунтовані навантаження на Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків. Це, у поєднанні з низьким рівнем використання сучасних технологій під час обробки документів від моряків, призводить до утворення штучних черг для здачі іспитів.

Закон дозволяє повторне підтвердження диплома моряка не більше ніж через пʼять років з дати видачі попереднього підтвердження без складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії за дотримання наступних вимог:

придатність для роботи на суднах за станом здоровʼя;

наявність чинних свідоцтв про пройдену обовʼязкову підготовку, необхідну для диплома;

наявність підтвердженого стажу роботи на суднах з виконанням при цьому функцій, відповідних диплому.

Раніше моряки повинні були кожні 5 років проходити спеціальні іспити і оновлювати дозвільні документи, щоб підтвердити право працювати на морських судах. У березні журналісти повідомили, що моряки змушені віддавати великі суми чиновникам з екзаменаційних комісій, тестових центрів і навіть Мінінфраструктури. Суми коливаються від $4 до $10 тисяч. Одним з «бенефіціарів» цієї схеми ЗМІ називають нардепа від «Слуги народу» Миколу Тищенка.