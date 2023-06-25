Американська розвідка не знайшла прямих доказів того, що COVID походить з лабораторії в Ухані

Розвідувальні служби США не знайшли прямих доказів того, що пандемія COVID-19 сталася через інцидент в Уханьському інституті вірусології.

Про це пише Reuters.

Згідно зі звітом, розвідувальне співтовариство США все ще не може виключити можливості того, що вірус міг виникнути у лабораторії, однак дізнатися походження коронавірусу досі не вдалося.

«Центральне розвідувальне управління та інше агентство не можуть визначити точне походження пандемії COVID-19, оскільки обидві [природні та лабораторні] гіпотези спираються на значні припущення або стикаються з проблемами через суперечливі звіти», — заявили в американській розвідці.