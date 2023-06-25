Американська розвідка не знайшла прямих доказів того, що COVID походить з лабораторії в Ухані

Розвідувальні служби США не знайшли прямих доказів того, що пандемія COVID-19 сталася через інцидент в Уханьському інституті вірусології.
Про це пише Reuters.
Згідно зі звітом, розвідувальне співтовариство США все ще не може виключити можливості того, що вірус міг виникнути у лабораторії, однак дізнатися походження коронавірусу досі не вдалося.
«Центральне розвідувальне управління та інше агентство не можуть визначити точне походження пандемії COVID-19, оскільки обидві [природні та лабораторні] гіпотези спираються на значні припущення або стикаються з проблемами через суперечливі звіти», — заявили в американській розвідці.
- У лютому 2023 року Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія коронавірусу, найімовірніше, виникла внаслідок витоку з лабораторії. Директор ФБР Крістофер Рей теж вважає, що COVID-19 витік із лабораторії в китайському Ухані.
- Заява Рея пролунала за кілька днів після виходу матеріалу The Wall Street Journal про доповідь Міністерства енергетики США. У ньому відомство повідомило, що пандемія COVID-19 мала лабораторне походження. Міненерго стало другим федеральним відомством США після ФБР, яке дотримується версії про витік вірусу з лабораторії, пише WSJ. Ще чотири розвідувальних агентства вважають, що вірус виник природним шляхом, а два, зокрема ЦРУ, досі не визначилися, уточнює газета.
- Представниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи матеріал WSJ, закликала припинити дискредитувати Пекін і політизувати питання походження коронавірусу.
- 21 березня президент США Джо Байден підписав закон, який зобовʼязує розвідувальну спільноту розсекретити якомога більше наявної інформації про походження коронавірусу.