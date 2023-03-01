Директор ФБР: COVID-19 витік із лабораторії в китайському Ухані

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що США вважають причиною COVID-19 витік із лабораторії в китайському Ухані. За його словами, Бюро вже давно так вважає. CNN зауважує, що це перша подібна публічна заява Рея про лабораторне походження коронавірусу. Рей додав, що Китай робить усе можливе, щоб заплутати розслідування.

«Я просто зауважу, що китайський уряд, як мені здається, робить все можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати роботу. Роботу, яку виконують уряд США та близькі іноземні партнери. І це сумно для всіх», — додав директор ФБР.