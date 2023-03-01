Директор ФБР: COVID-19 витік із лабораторії в китайському Ухані

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що США вважають причиною COVID-19 витік із лабораторії в китайському Ухані. За його словами, Бюро вже давно так вважає. CNN зауважує, що це перша подібна публічна заява Рея про лабораторне походження коронавірусу. Рей додав, що Китай робить усе можливе, щоб заплутати розслідування.
«Я просто зауважу, що китайський уряд, як мені здається, робить все можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати роботу. Роботу, яку виконують уряд США та близькі іноземні партнери. І це сумно для всіх», — додав директор ФБР.
- Заява Рея пролунала за кілька днів після виходу матеріалу The Wall Street Journal про доповідь Міністерства енергетики США. У ньому відомство повідомило, що пандемія COVID-19 мала лабораторне походження. Міненерго стало другим федеральним відомством США після ФБР, яке дотримується версії про витік вірусу з лабораторії, пише WSJ. Ще чотири розвідувальні агентства вважають, що вірус виник природним шляхом, а два ще не визначилися, зокрема ЦРУ, уточнює газета.
- Представниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи матеріал WSJ, закликала припинити дискредитувати Пекін і політизувати питання походження коронавірусу. У жовтні 2021 року розвідка США опублікувала звіт про вивчення походження коронавірусу. Згідно з ним, розвідувальна спільнота виключила версію, що Китай розробляв SARS-CoV-2 як біологічну зброю, але вони не дійшли єдиної думки про походження вірусу.