The Wall Street Journal: Міністерство енергетики США вважає, що коронавірус виник у лабораторії

Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія коронавірусу, швидше за все, виникла внаслідок витоку з лабораторії.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на секретний звіт розвідки, який надали Білому дому та ключовим членам Конгресу.

Раніше Міністерство енергетики не могло визначитись, як зʼявився вірус. У цьому новому звіті наголошується, як різні частини розвідувальної спільноти дійшли розрізнених міркувань про походження пандемії. Міністерство енергетики тепер приєднується до Федерального бюро розслідувань, заявляючи, що вірус, ймовірно, поширився через нещасний випадок у китайській лабораторії. Чотири інші агентства разом із національною розвідувальною групою все ще вважають, що це, ймовірно, було результатом природної передачі, і дві ще не визначилися.

За словами людей, які прочитали секретний звіт, попри різні аналізи агентств, оновлення підтвердило існуючий між ними консенсус щодо того, що коронавірус не був результатом китайської програми створення біологічної зброї.