Байден підписав закон. який вимагає розсекретити інформацію про походження коронавірусу

Президент США Джо Байден підписав закон, який зобовʼязує розвідувальну спільноту розсекретити якомога більше наявної інформації про походження коронавірусу.

У 2021 році Байден доручив розвідувальному співтовариству розслідувати походження COVID-19, робота досі триває.

«Нам необхідно розібратися з походженням COVID-19, щоб допомогти нам краще запобігати майбутнім пандеміям. Моя адміністрація продовжить аналіз всієї таємної інформації щодо походження COVID-19, включаючи потенційні звʼязки з Уханьським інститутом вірусології», — зазначив Байден.

Однак він сказав, що його адміністрація памʼятатиме про національну безпеку, вирішуючи, що публікувати.