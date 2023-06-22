ПАРЄ ухвалила резолюцію на підтримку мирного плану Зеленського

Парламентська асамблея Ради Європи 22 червня прийняла резолюцію на підтримку мирного плану президента України Володимира Зеленського, повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Марія Мезенцева.

Резолюція має назву «Політичні наслідки агресії рф проти України». Мезенцева оприлюднила деякі її пункти, а саме:

Продовження та посилення додаткової цивільної та військової допомоги, в тому числі шляхом реекспорту власних товарів.

Створення стратегічної європейської економічної автономії від російської нафти та газу як основного інструменту шантажу Європи.

Заходи для запобігання перепродажу російських корисних копалин до Європи через треті країни.

Розширення списку фізичних осіб та юридичних осіб, які підпадають під санкції в рф, Білорусії та третіх країнах.

Запровадження основних категорій для особливого нагляду для уникнення обходу санкцій.

Процес створення гармонізованого механізму для моніторингу дотримання санкцій та відслідковування ухилення від них, у тому числі через перепродаж товарів за допомогою третіх країн.

Створення публічного реєстру компаній та людей, які працюють на користь російських інтересів, у тому числі допомагають ухилятися від санкцій.

Визнання «ПВК Вагнера» та інших воєнізованих формувань, які беруть участь у вторгненні рф («Отряд Кадирова» та інші) — терористичними угрупованнями.

Визнання режиму рф таким, що наслідує небезпечну ідеологію рашизму. Рашизм складається з сотень прикладів воєнних злочинів та прямо пропагує злочин геноциду.

Започаткування галузі науки російської колоніальної політики з метою вивчення минулих практик рф.

Визнання росії винною у воєнному злочині — екоциді, який стався через підрив Каховської ГЕС, щоб зупинити український контрнаступ.

Створення стратегічної економічної автономії від російських газу та нафти, які використовуються росією для розширення імперіалістичної геополітичної мети.

За словами Мезенцевої, окремо ПАРЄ визнає намір росії підірвати Запорізьку АЕС.

Що таке «українська формула миру» від президента Зеленського:

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив «українську формулу миру». Ось що вона передбачає:

Радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

Продовольча безпека, у тому числі захист та забезпечення експорту зерна України до найбідніших країн світу.

Енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури.

Звільнення всіх військовополонених і депортованих, у тому числі військовополонених та дітей, депортованих до росії.

Відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню».

Виведення російських військ та припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією.

Правосуддя і справедливість, включаючи створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів.

Запобігання екоциду. Це необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування та відновлення водоочисних споруд.

Запобігання ескалації конфлікту та побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включаючи гарантії безпеки для України.

Підтвердження закінчення війни, включаючи документ, підписаний всіма залученими сторонами.

19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу, а вже 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів росії проти України.

Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а в його створенні брала б участь ООН.

Україна, Євросоюз, Міжнародний кримінальний суд і уряд Нідерландів започаткували роботу діалогової групи, яка має забезпечити підтримку розслідувань міжнародних злочинів в Україні, а США почали співпрацю з обʼєднаною слідчою групою (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів росії в Україні.