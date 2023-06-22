Омбудсман Лубінець: Угорщина та росія готують інформаційну кампанію про «небажання» України обмінювати полонених

Угорщина і росія готують операцію з дискредитації України, щоб звинуватити в небажанні обмінюватися військовополоненими. Про це 22 червня заявив омбудсман Дмитро Лубінець під час телемарафону.

«На мій погляд, це підігравання з боку Угорщини російській пропаганді. Зараз вони, за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України, що нібито рф готова віддавати українських військовополонених, але проблема в Україні — нібито немає ініціативи. Але я можу підтвердити, що зі сторони України постійно відбуваються нові ініціативи щодо нових обмінів, що ми хочемо провести обмін всіх на всіх», — заявив Дмитро Лубінець.

Українські дипломати зараз намагаються встановити контакт із вісьмома військовими, однак Угорщина не пускає до них дипломатів, а також обмежила їхнє коло спілкування і забрала мобільні телефони, які дали для звʼязку з родичами. Лубінець зазначив, що до деяких військових приїжджали родичі.

Лубінець наголосив, що Угорщина порушила міжнародне праве, адже не можна просто взяти і забрати військовополонених з територій рф. Навіть якщо на це були гуманітарні мотиви, вони насамперед повинні були проінформувати про це Україну й Міжнародний комітет Червоного Хреста.