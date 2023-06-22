Омбудсман Лубінець: Угорщина та росія готують інформаційну кампанію про «небажання» України обмінювати полонених

Угорщина і росія готують операцію з дискредитації України, щоб звинуватити в небажанні обмінюватися військовополоненими. Про це 22 червня заявив омбудсман Дмитро Лубінець під час телемарафону.
«На мій погляд, це підігравання з боку Угорщини російській пропаганді. Зараз вони, за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України, що нібито рф готова віддавати українських військовополонених, але проблема в Україні — нібито немає ініціативи. Але я можу підтвердити, що зі сторони України постійно відбуваються нові ініціативи щодо нових обмінів, що ми хочемо провести обмін всіх на всіх», — заявив Дмитро Лубінець.
Українські дипломати зараз намагаються встановити контакт із вісьмома військовими, однак Угорщина не пускає до них дипломатів, а також обмежила їхнє коло спілкування і забрала мобільні телефони, які дали для звʼязку з родичами. Лубінець зазначив, що до деяких військових приїжджали родичі.
Лубінець наголосив, що Угорщина порушила міжнародне праве, адже не можна просто взяти і забрати військовополонених з територій рф. Навіть якщо на це були гуманітарні мотиви, вони насамперед повинні були проінформувати про це Україну й Міжнародний комітет Червоного Хреста.
- 8 червня Російська православна церква заявила, що передала Угорщині українських військовополонених родом із Закарпаття, які брали участь у бойових діях.
- Українська сторона про це не знала і ніяк не була залучена до процесу. Питанням військовополонених займається винятково Координаційний штаб, з яким ані РПЦ, ані Угорщина не звʼязувалися. Офіційно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт до цього не причетний, а передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок «дискусій між церквою та релігійними організаціями».
- 20 червня посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох з 11 українських військовополонених.