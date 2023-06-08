РПЦ каже, що передала Угорщині українських військовополонених

Російська православна церква (РПЦ) заявила, що сьогодні, 8 червня, передала Угорщині групу українських військовополонених.
Передача військових відбулася нібито на прохання угорської сторони.
«З благословення святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва РПЦ в рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях», — ідеться в повідомленні.
При цьому в РПЦ не уточнюють, скільки військових передали Угорщині.
- 25 травня стало відомо, що Україна повернула з полону 106 захисників Бахмуту. Загалом додому повернули 98 солдатів та 8 офіцерів.