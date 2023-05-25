Україна повернула з російського полону 106 військових

В Україну з російського полону повернулися 106 військовослужбовців. Також вдалося репатріювати тіла двох іноземців та українки.

Про це пише керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених із полону 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів, які воювали на Бахмутському напрямку. З них 68 вважалися зниклими безвісти.

«Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого сходу. Кожен з них — герой нашої держави», — написав Єрмак.

Визволені військовослужбовці (98 людей) належать до Збройних сил України, серед яких 21 представник Територіальної оборони, семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

Семеро військових мають кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому з них 59 років, а наймолодшому 21 рік.

Повернення проводив Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими разом із командою ОП.