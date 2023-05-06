Україна повернула з російського полону ще 45 військових

Україна повернула з російського полону 45 людей, які захищали «Азовсталь». У списку — 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися на «Азовсталі».

Про це 6 травня повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також у списку є військовий, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом двох з половиною років, куди потрапив під час Широкинської операції. Потім його звільнили з полону, він повернувся на службу і знов потрапив у полон на «Азовсталі».

Визволили, зокрема, учасника вже «вертолітної» місії з евакуації поранених з «Азовсталі». Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, збили, але військовий зумів вижити. Тепер він пройде курс лікування та реабілітації.

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Російське Міноборони повідомило про повернення трьох своїх пілотів.