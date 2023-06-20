Україні вдалося повернути з Угорщини трьох військовополонених

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох з 11 українських військовополонених.
Про це 20 червня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Військові вже перебувають на українській території, їм надають допомогу. Україна продовжує працювати, аби повернути решту своїх військових, яких росія передала Угорщині.
- 8 червня Російська православна церква заявила, що передала Угорщині українських військовополонених родом із Закарпаття, які брали участь у бойових діях.
- Українська сторона про це не знала і ніяк не була залучена до процесу. Питанням військовополонених займається винятково Координаційний штаб, з яким ані РПЦ, ані Угорщина не звʼязувалися. Офіційно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт до цього не причетний, а передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок «дискусій між церквою та релігійними організаціями».