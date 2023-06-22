Україна отримала від ЄС ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги

Європейський Союз виплатив Україні ще один транш макрофінансової допомоги на суму € 1,5 мільярда.

Про це написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз хоче допомогти Україні зберегти належну роботу всіх послуг та інфраструктури, коли країна перебуває у стані війни.

Це п’ятий транш допомоги, загальна сума якої становить €18 мільярдів.