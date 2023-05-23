Євросоюз надає Україні ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги

Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оголосив, що Європейський Союз надає Україні четвертий транш макрофінансової допомоги на суму €1,5 мільярда.

Регулярна допомога від Євросоюзу у вигляді цих траншів допомагає Україні профінансувати зарплати державних службовців, пенсії, ремонт інфраструктури.

Загалом цього року ЄС передав Україні €7,5 мільярда з пакета макрофінансової допомоги на €18 мільярдів.