Євросоюз оголосив про надання Україні перших €3 мільярдів макрофінансової допомоги

Євросоюз оголосив про надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги у €3 мільярди.

«Сьогодні Україні виплачуються €3 мільярди, чим я дуже пишаюся. Це свідчить про те, на що ми здатні, коли обʼєднані», – сказала міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон перед засіданням Ради з економічних і фінансових питань.

Швеція у 2023 році головує в Раді ЄС.