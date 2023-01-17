Євросоюз оголосив про надання Україні перших €3 мільярдів макрофінансової допомоги

Євросоюз оголосив про надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги у €3 мільярди.
«Сьогодні Україні виплачуються €3 мільярди, чим я дуже пишаюся. Це свідчить про те, на що ми здатні, коли обʼєднані», – сказала міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон перед засіданням Ради з економічних і фінансових питань.
Швеція у 2023 році головує в Раді ЄС.
- 14 грудня 2022 року Україна отримала третій та останній транш у межах восьмої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу. Загальне фінансування за цією програмою становило €5 мільярдів. Перший транш на €2 мільярди Україна отримала в жовтні, другий — €2,5 мільярда — у листопаді, а третій — €500 мільйонів — у грудні.
- 16 грудня 2022 року Європейський Союз остаточно схвалив виділити Україні €18 мільярдів макрофінансової допомоги. Кошти надходитимуть протягом 2023 року.