Європарламент схвалив надання Україні €18 мільярдів фінансової допомоги у 2023 році

Європейський парламент проголосував за виділення Україні €18 мільярдів фінансової допомоги. Кошти виплачуватимуть протягом усього 2023 року.

Про це пише пресслужба Європарламенту.

«Довгостроковий кредит, який надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ, покриє основні громадські послуги, включно з утриманням лікарень і шкіл та забезпеченням житлом. Він також покликаний допомогти зберегти макроекономічну стабільність та відновити інфраструктуру в Україні, яка постійно зазнає атак з боку росії», — зазначили там.

Європарламент погоджував попередню пропозицію, але на голосуванні Ради ЄС її заблокувала Угорщина. Після цього Рада ЄС внесла правки, й угорські представники підтримали її. Тепер же європарламентарі підтримали оновлену програму допомоги.