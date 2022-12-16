ЄС остаточно схвалив виділити Україні €18 мільярдів макрофінансової допомоги

Європейський Союз остаточно схвалив виділити Україні €18 мільярдів макрофінансової допомоги. Кошти надходитимуть протягом 2023 року.
Про це йдеться у висновках, ухвалених за результатами саміту лідерів країн-членів ЄС.
«Ми схвалили програму допомоги Україні на суму €18 млрд. ЄС дотримується свого слова», — заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель.
Сума буде передана Європейським союзом Україні протягом 2023 року, так же, як було виділено кошти у 2022 році — вроздріб та кредитами за пільговими умовами виплати.
Крім цього, лідери держав Європейського Союзу домовилися нарощувати подальшу військову підтримку України, а також спрямувати зусилля на притягнення до відповідальності росії за воєнні злочини. Зокрема, вони хочуть збільшити допомогу у сфері протиповітряної оборони та розмінування.
- 14 грудня Україна отримала третій та останній транш у межах восьмої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу. Загальне фінансування за цією програмою становило €5 мільярдів. Перший транш на €2 мільярди Україна отримала в жовтні, другий — €2,5 мільярда — у листопаді, а третій — €500 мільйонів — у грудні.