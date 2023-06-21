Медіа: Іспанія відправить батарею NASAMS захищати саміт НАТО у Литві

Іспанія відправить батарею зенітно-ракетної системи NASAMS до Литви на час зустрічі НАТО у Вільнюсі. Зараз вона перебуває у Латвії.

Про це повідомляє ABС.

«Цей внесок демонструє нашу надійність, взаємосумісність з іншими системами НАТО та нашу відданість Атлантичному альянсу», — заявили джерела видання.

Разом із батареєю NASAMS до Литви поїдуть близько 85 іспанських військових.