Суд передав «ТЕЦ-2 Есхар» бізнесмена Павла Фукса у власність Міненерго

Господарський суд Харківської області розірвав договір про передачу в концесію держпідприємства «ТЕЦ-2 Есхар» компанії підсанкційного бізнесмена Павла Фукса. Це рішення задовольнило позов прокуратури, але строк на апеляційне оскарження ще триває.

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, компанія Фукса неодноразово порушувала умови договору, не оплачувала платежі та страхування вчасно, не забезпечувала підприємство вугіллям.

Зокрема, заборгувала за природний газ перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» понад 126 мільйонів гривень, а борг по зарплатах працівникам та за послугу розподілу природного газу оператором газорозподільчих мереж «Харківгаз» сягнув понад 40 мільйонів гривень.

Це, як заявляють у прокуратурі, зірвало опалювальний сезон 2022/2023 в селищі Есхар Чугуївського району.