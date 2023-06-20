МВС: Кількість жертв підриву Каховської ГЕС зросла до 21

Станом на 20 червня через підрив Каховської ГЕС загинула вже 21 людина.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зокрема, пʼятеро людей загинули від прицільних обстрілів росіян. Ще 28 отримали поранення, з них 16 — ліквідатори наслідків підриву ГЕС.

За даними МВС, на Херсонщині залишаються підтопленими 595 будинків.