МВС: Кількість жертв підриву Каховської ГЕС зросла до 21

Станом на 20 червня через підрив Каховської ГЕС загинула вже 21 людина.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Зокрема, пʼятеро людей загинули від прицільних обстрілів росіян. Ще 28 отримали поранення, з них 16 — ліквідатори наслідків підриву ГЕС.
За даними МВС, на Херсонщині залишаються підтопленими 595 будинків.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- Кількість загиблих на окупованому лівобережжі Херсонщини невідома.