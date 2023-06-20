Депутатка Київради Ярина Арʼєва склала мандат. Її підозрюють у скоєнні ДТП

Депутатка Київради Ярина Арʼєва склала мандат після того, як Київський апеляційний суд змінив їй запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету. Арʼєву підозрюють у вчинені ДТП в стані наркотичного спʼяніння.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

23 травня 2023 року правоохоронці повідомили Арʼєвій про підозру в скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного спʼяніння. Того ж дня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20:00 до 06:00 строком на два місяці. Прокуратура подала апеляцію на це рішення з проханням додатково накласти на Арʼєву тимчасове обмеження в користуванні водійським посвідченням. Суд задовольнив прохання прокуратури.

Аварія сталася 27 листопада 2022 року в Києві. Ярина Арʼєва була за кермом Volkswagen Polo під дією наркотиків, вона рухалася проспектом Степана Бандери в напрямку вулиці Богатирської. Біля нерегульованого пішохідного переходу Арʼєва наїхала на жінку-пішохода, та отримала численні травми: переломи плечової кістки й щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.