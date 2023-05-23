Донька нардепа Арʼєва збила пішохода під дією наркотиків. Вона — депутатка Київради

Депутатці Київської міської ради повідомили про підозру через ДТП, скоєне під дією наркотиків. Про це Київська міська прокуратура повідомила 23 травня.

За даними джерел «Бабеля», йдеться про Ярину Арʼєву — доньку народного депутата від партії «Європейська солідарність» Володимира Арʼєва і депутатку Київради від «Європейської солідарності».

Аварія сталася 27 листопада 2022 року в Києві. Ярина Арʼєва була за кермом Volkswagen Polo під дією наркотиків, вона рухалася проспектом Степана Бандери в напрямку вулиці Богатирської.

Біля нерегульованого пішохідного переходу Арʼєва наїхала на жінку-пішохода, та отримала численні травми: переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

23 травня 2023 року суд відправив Арʼєву під нічний домашній арешт (з 20:00 до 06:00), прокуратура це оскаржить. Депутатці загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Сама Ярина Арʼєва пізніше у Facebook заперечила, що була під дією наркотиків. «Експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила, і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через пів року випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через пів року», — пояснила вона.

Також Арʼєва зазначила, що аварія сталась під час блекауту, постраждала вийшла на дорогу без світловідбивальних елементів. Депутатка додала, що її родина одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням.