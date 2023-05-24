Експертиза: У крові депутатки Київради Ярини Арʼєвої після ДТП виявили марихуану

Речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі «Бабелю» повідомила, що у крові депутатки Київради Ярини Арʼєвої, яка 27 листопада 2022 року скоїла ДТП, експертиза знайшла тетрагідроканабінол, ТГК — головний психоактивний компонент канабісу.
Крім того, сама депутатка була ознайомлена з висновком експертизи і визнала, що дійсно вживала марихуану.
За даними слідства, підозрювана збила жінку-пішохода на нерегульованому переході, який мав світловідбивальні елементи та попереджувальні знаки.
Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
За словами Максимець, слідство тривалий час встановлювало обставини ДТП, оскільки потерпіла перебувала в реанімації, Арʼєва відмовилася свідчити, а безпосередніх свідків не було, тож було призначено низку експертиз.
Відтак експерти встановили, що причиною аварії стало грубе порушення вимог ПДР, що спровокувало зіткнення з тяжкими наслідками для потерпілої.
- 23 травня 2023 року правоохоронці повідомили Арʼєвій про підозру у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного спʼяніння. Того ж дня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на два місяці. Прокуратура вже подала апеляцію на це рішення з проханням додатково накласти на Арʼєву тимчасове обмеження в користуванні водійським посвідченням. Суд задовольнив прохання прокуратури.
- Ярина Арʼєва — донька народного депутата від «ЄС» Володимира Арʼєва. Вона стала депутаткою Київради у 2020 в віці 19 років. З 2017 року вона була студенткою.