ППО збила понад 30 дронів у небі України під час нічної атаки

У ніч на 20 червня Сили протиповітряної оборони знищили 32 з 35 іранських ударних дронів Shahed-136/131. Росіяни запустили їх з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Основним напрямком атаки була Київщина.
Про це пишуть Повітряні сили.
Три десятки Shahed-136/131 збили сили й засоби Повітряних сил, а ще два безпілотники — підрозділи Сухопутних військ.
Уночі окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.
У Київській області на території одного з районів пошкоджені нежитлові споруди та кілька приватних будинків. Постраждалих немає.
Тим часом у Львові було три влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Пошкоджене перекриття між поверхами, зайнялася пожежа, але жертв чи постраждалих немає.
- За минулу добу українські військові ліквідували 1 010 окупантів. Між ними відбулося 45 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- Вночі 20 червня окупанти атакували Україну безпілотниками й ракетами. На Київщині відпрацювала протиповітряна оборона, у Львові є влучання, а в Запоріжжі чули вибухи.