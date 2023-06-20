Генштаб: Російське військо втратило понад тисячу окупантів. Яка ситуація на фронті

За минулу добу відбулося 45 бойових зіткнень між Силами оборони України й російським військом на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові ліквідували 1 010 окупантів — це найбільша кількість втрат росії у живій силі за останні тижні.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали в напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області. Так само без успіху для окупантів завершився наступ у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області під Бахмутом.

Також росіяни продовжують штурмувати Авдіївку, проте успіхів не мають. На Мар’їнському напрямку українські бійці відбили всі атаки в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди, а на Шахтарському — у напрямку Новомихайлівки.

На Запоріжжі й Херсонщині ворог в обороні.

Авіація України за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії знищили три пункти управління, десять районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливі об’єкти окупантів.

Загалом за добу росіяни втратили вісім танків, 15 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, чотири РСЗВ, два засоби ППО, гелікоптер та інше.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ