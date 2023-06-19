Держсекретар США Блінкен зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Головні тези перемовин

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і державний секретар США Ентоні Блінкен зустрілися в Пекіні, де обговорили Україну, Тайвань, КНДР, бізнес і двосторонні відносини.

На пресконференції Блінкен розповів про деталі розмов із китайським президентом. Однією з тем була Україна — її посил з американської сторони був таким, що всі дії Китаю повинні бути спрямовані на справедливий мир.

Сполучені Штати також сподіваються, що Китай займатиме «продуктивну позицію» щодо зернової угоди, підтримуючи її.

Держсекретар США зазначив, що зараз Вашингтон не має підтвердження масового постачання зброї в росію з Китаю, але нагадав про жорстку реакцію, якщо таке станеться. Сполучені Штати найбільш занепокоєні приватними китайськими компаніями, які можуть допомагати російським окупантам.

Щодо Тайваню, то Вашингтон продовжить попередню політику: не визнаватиме незалежність острова, але допомагатиме йому захищатися. Однак Блінкен наголосив на провокаціях з боку Китаю, попереджаючи про загрозу ескалації.

Водночас США продовжують наполягати, що саме Китай може вплинути на Північну Корею, щоб Пхеньян припинив тестувати озброєння та провокувати країни, а натомість перейшов до переговорів.