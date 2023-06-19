Сі Цзіньпін: США і Китай «досягли прогресу» з низки питань

Китайський президент Сі Цзіньпін заявив, що Сполучені Штати та КНР «досягли прогресу» з низки питань під час переговорів з американським дипломатом Ентоні Блінкеном.

«Китайська сторона чітко висловила свою позицію. Обидві сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, досягнутих президентом Байденом і мною на Балі», — сказав Сі Цзіньпін.

За його словами, «сторони також досягли прогресу і домовилися з деяких конкретних питань».

Держдепартамент наразі не коментував результатів цих переговорів.

Блінкен — найбільш високопоставлений американський чиновник, який приїхав до Китаю з візитом після вступу на посаду президента Джо Байдена. Востаннє державний секретар США відвідував цю країну ще у 2018 році, тоді цю посаду обіймав Майк Помпео.