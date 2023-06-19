В Угорщині досі перебувають українські військовополонені. Їх не відпускають в Україну

Одинадцять українських військовополонених, яких росія передала Угорщині без відома України, досі перебувають на угорській території і вважаються бранцями.
Про це заявив радник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін у коментарі «Суспільному».
Поки що не відомо, на яких підставах українські військовополонені залишаються в Угорщині, і чому їх не відпускають звідти.
За словами Івана Ангеліна, 11 військових зараз вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, допоки вони не в Україні. А поверненням і зʼясуванням причин, чому вони туди потрапили, займатимуться правоохоронні органи й Міністерство закордонних справ.
Родичам військовополонених вдалося зустрітися з ними, але не в місцях утримання. Родичів селять у готелі, привозять у якесь місце, а потім туди доставляють і полонених. На спілкування дають годину-дві. Про умови утримання та терміни повернення в Україну рідним не повідомляють.
- 8 червня Російська православна церква заявила, що передала Угорщині українських військовополонених родом із Закарпаття, які брали участь у бойових діях.
- Українська сторона про це не знала і ніяк не була залучена до процесу. Питанням військовополонених займається винятково Координаційний штаб, з яким ні РПЦ, ні Угорщина не звʼязувалися.
- Україна запросила тимчасового повіреного Угорщини, передала звернення надати детальну інформацію про своїх громадян і терміново забезпечити до них доступ для українського консула — щоб він пересвідчився, який їхній стан здоровʼя і надав їм консульську допомогу.
- Пізніше Україна встановила прізвища військових, маршрут, яким їх переміщували до Угорщини, повідомили про це їхнім родичам і відповідним правоохоронним органам. Однак імена Україна дізналася не під час офіційних перемовин з угорською стороною.