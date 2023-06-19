В Угорщині досі перебувають українські військовополонені. Їх не відпускають в Україну

Одинадцять українських військовополонених, яких росія передала Угорщині без відома України, досі перебувають на угорській території і вважаються бранцями.

Про це заявив радник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін у коментарі «Суспільному».

Поки що не відомо, на яких підставах українські військовополонені залишаються в Угорщині, і чому їх не відпускають звідти.

За словами Івана Ангеліна, 11 військових зараз вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, допоки вони не в Україні. А поверненням і зʼясуванням причин, чому вони туди потрапили, займатимуться правоохоронні органи й Міністерство закордонних справ.

Родичам військовополонених вдалося зустрітися з ними, але не в місцях утримання. Родичів селять у готелі, привозять у якесь місце, а потім туди доставляють і полонених. На спілкування дають годину-дві. Про умови утримання та терміни повернення в Україну рідним не повідомляють.