МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини через заяву РПЦ про передачу Будапешту українських військовополонених. Про що говорили

Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного Угорщини через заяву Російської православної церкви про передачу українських військовополонених, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, український уряд не повідомили про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Про те, що росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження, МЗС дізналося з публічних заяв віцепремʼєр-міністра Угорщини.

Україна запросила тимчасового повіреного Угорщини, передала звернення надати детальну інформацію про своїх громадян і терміново забезпечити до них доступ для українського консула — щоб він пересвідчився, який їхній стан здоровʼя та надав їм консульську допомогу.

Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії з таких чутливих питань, як звільнення військовополонених.