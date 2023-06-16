Україна встановила прізвища і місце, де перебувають полонені, яких росія віддала Угорщині

Україна встановила, де саме перебувають її 11 полонених громадян, яких утримують на території Угорщини.

Про це 16 червня повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

Також вдалося встановити прізвища військових, маршрут, яким їх переміщували до Угорщини, повідомили про це їхнім родичам та відповідним правоохоронним органам. До повернення на територію України військові вважатимуться зниклими безвісти.

8 червня Російська православна церква заявила, що передала Угорщині українських військовополонених родом із Закарпаття, які брали участь у бойових діях.