Україна встановила прізвища і місце, де перебувають полонені, яких росія віддала Угорщині

Україна встановила, де саме перебувають її 11 полонених громадян, яких утримують на території Угорщини.
Про це 16 червня повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.
Також вдалося встановити прізвища військових, маршрут, яким їх переміщували до Угорщини, повідомили про це їхнім родичам та відповідним правоохоронним органам. До повернення на територію України військові вважатимуться зниклими безвісти.
8 червня Російська православна церква заявила, що передала Угорщині українських військовополонених родом із Закарпаття, які брали участь у бойових діях.
- Українська сторона про це не знала і ніяк не була залучена до процесу. Питанням військовополонених займається винятково Координаційний штаб, з яким ні РПЦ, ні Угорщина не звʼязувалися.
- Україна запросила тимчасового повіреного Угорщини, передала звернення надати детальну інформацію про своїх громадян і терміново забезпечити до них доступ для українського консула — щоб він пересвідчився, який їхній стан здоровʼя і надав їм консульську допомогу.