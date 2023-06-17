«Схеми»: росіяни окопуються в Криму в очікуванні наступу України. Це показують супутникові знімки

Супутникові знімки від Planet Labs, які потрапили в розпорядження «Крим.Реалії» і «Схем», показують численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя.

Росіяни вирили нові окопи в чотирьох місцях — біля села Філатівка, КПВВ «Армянськ», міста Красноперекопськ та в Джанкойському районі. Імовірно, це реакція окупантів на початок наступальних дій Сил оборони України.