«Схеми»: росіяни окопуються в Криму в очікуванні наступу України. Це показують супутникові знімки

Супутникові знімки від Planet Labs, які потрапили в розпорядження «Крим.Реалії» і «Схем», показують численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя.
Росіяни вирили нові окопи в чотирьох місцях — біля села Філатівка, КПВВ «Армянськ», міста Красноперекопськ та в Джанкойському районі. Імовірно, це реакція окупантів на початок наступальних дій Сил оборони України.
- Українська армія успішно продовжує наступ у напрямку Бердянська на Запоріжжі. Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, Бердянський напрямок — один із трьох, де Сили оборони успішно ведуть наступальну операцію.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що український наступ на тимчасово окуповані території Донеччини та Запоріжжя демонструє перші ознаки успіху.
- У Міноборони України повідомили, що за минулий тиждень українські бійці звільнили сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне