Генсек НАТО: Наступальні дії України мають перші ознаки успіху

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю USA Today заявив, що український наступ на тимчасово окуповані території Донеччини та Запоріжжя демонструє перші ознаки успіху.
Він один з перших серед західних високопосадовців, хто вже прокоментував наступальні дії Сил оборони України.
Столтенберг зауважив, що треба бути готовими до «кривавого і важкого» наступу, тому що російські окупанти побудували міцні лінії оборони. А передбачати результат українського наступу — зарано.
Водночас очільник Альянсу вважає, що перші битви можуть свідчити про те, що інвестовані у військо України гроші та зброя окупаються.
- У Міноборони України повідомили, що за минулий тиждень українські бійці звільнили сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.