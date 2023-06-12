Міноборони: За тиждень Сили оборони звільнили сім населених пунктів на Запоріжжі й Донеччині

Протягом минулого тижня Сили оборони України вели наступальні операції в Донецькому та Таврійському операційних районах, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За цей час українські військові звільнили сім населених пунктів — Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Загалом українські війська просунулися на 6,5 кілометра і взяли під контроль територію площею 90 квадратних кілометрів.

Щодо Бахмутського напрямку, то за минулий тиждень на лівому франзі бійці просунулися на 1,5 кілометра, а на правому — на 3,5 кілометра. Взяли під контроль територію площею 16 квадратних кілометрів.