Сили оборони звільнили село Новодарівка на межі Запорізької та Донецької областей

Українські війська звільнили село Новодарівка на межі Запорізької та Донецької областей. Запорізька бригада ТрО повідомляє, що це сталося 4 червня.

«Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів», — ідеться в повідомленні.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень також повідомляв, що російські окупанти підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області.

«У нас є інформація, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу, і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. На ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського спрямування це не впливає», — сказав Шершень.

До цього стало відомо про звільнення села Сторожове на Донеччині, що розташоване біля Благодатного та Нескучного, які були звільнені нещодавно.