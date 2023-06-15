Українська армія успішно продовжує наступ у напрямку Бердянська

Сили оборони продовжують наступ у Запорізькій області в напрямку Бердянська — бої тривають у районі Макарівки (Великоновоселівський район), а також біля Новоданилівки та Новопокровки (Пологівський район).

Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

ЗСУ також наступають під Бахмутом.

«На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка — Краснополівка та Берхівка — Ягідне, мали успіх», — сказав Андрій Ковальов.

Там, де українські воїни ведуть оборону, жодна позиція не була втрачена.